Au cours d’une conférence de presse tenue vendredi, le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières a annoncé avoir émis un mandat d’arrêt international contre l’ex Directeur général des impôts. La CRIEF a également sollicité la saisie des biens d’Aboubacar Makhissa Camara.

Ce mandat de dépôt est annoncé alors que le concerné se trouve hors du pays depuis l’avènement de la junte au pouvoir, le 05 septembre 2021. A en croire son avocat, l’ex DG des impôts est loin de la Guinée pour deux raisons ‘’valables’’: «La raison de santé, actuellement il suit des traitements qu’il a ratés depuis plusieurs mois. Il avait des rendez-vous médicaux qu’il n’a pas pu honorer en raison de ses charges du moment. La deuxième raison est que, académiquement il s’était déjà inscrit pour plusieurs formations, donc qui sont en cours. Dès que tout cela va rentrer en ordre, c’est un républicain, un respectueux de la loi qui ne se reproche de rien, il va rentrer dans son pays», a rassuré Me Salifou Béavogui.

Aboubacar Makhissa Camara est accusé de ‘’détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux’’. Selon le parquet spécial près la CRIEF, ses villas situées à Tormélin, une sous-préfecture de Fria, et à Dubréka ont déjà été saisies.

Son avocat promet d’user de tous les moyens légaux afin que ces biens ne soient confisqués: «En ce qui concerne le mandat d’arrêt international et la saisie de ses biens, en ma qualité de son conseil dans ce dossier, je ferais de tout ce qui est de mon possible légalement pour empêcher cette autre illégalité. Donc tous ses droits seront respectés. On se battra conformément à la loi pour que justice soit rendue. J’ai eu plusieurs communications avec lui, il ne se reproche de rien. Nous verrons dans les jours avenir, mais pour le moment nous estimons qu’il n’y a aucune preuve contre lui, d’avoir détourné un denier public et de tout ce qu’on lui reproche. Il est serein et tranquille. Il suit patiemment les deux calendriers pour lesquels il s’est déplacé momentanément pour l’extérieur. Et il va revenir dès que possible.»