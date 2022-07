Une deuxième convocation a été adressée à l’ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo, par la CRIEF, au cours de la semaine qui s’achève. La note indique que le président de l’Ufdg est poursuivi pour l’affaire relative à la vente des avions de la compagnie Air Guinée, et dont il aurait soustrait une somme de 5 millions de dollars.

«Quand vous avez été ministre pendant 12 ans, vous avez construit des routes, des ponts et que après cela, vous vous engagez en politique, c’est parce-que vous ne vous reprochez de rien…», a réagi le vice-président de l’Ufdg ce samedi 16 juillet, au cours de l’assemblée générale du parti.

Fodé Oussou Fofana estime que Cellou Dalein est ‘’propre’’ dans cette affaire: «Il n’a rien fait qui peut le compromettre demain. Alors je vous le dis ici, laisser l’affaire de Air Guinée.»

Il a affirmé aussi que c’est à la CRIEF de donner les preuves de l’accusation, mais pas à l’accusé.

«Celui qui a acheté Air Guinée s’appelle Mamadou Sylla. Un homme honnête et sincère. C’est un opérateur économique. Il a dit : Je veux et j’ai les moyens d’acheter Air Guinée, Cellou Dalein a dit, si on revend à Mamadou Sylla, il risque d’avoir des problèmes. Mamadou Sylla a dit, j’achète Air Guinée. Il a acheté avec son argent. Il sait comment s’est passé la transaction. Le président Cellou n’est pas encore cerné dans ça. Le ministère des transports n’est pas consterné. Donc pour l’amour de Dieu ne parlez plus jamais d’Air Guinée. C’est à l’accusateur de donner les preuves de l’accusation.»