Le Forum National Inter-Religieux pour la Paix et la Cohésion Sociale s’est tenu à Conakry les 14 et 15 juillet 2022, dans la salle des Congrès du Palais du Peuple.

Cette activité de promotion de la paix s’inscrivant dans les missions du Conseil National de la Transition prévues dans la charte en son article 57, avait pour objectif d’impliquer les responsables religieux et hommes de foi et les amener vers des pistes de réflexions portant sur la problématique de paix, de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de la cohabitation inter-religieuse pour une transition réussie et apaisée en Guinée.

Ainsi, les apports de connaissances intellectuelles historiques et religieuses de cette masse de personnes cultivées nous ont permis en grande partie de cerner les réalités se trouvant autour de la problématique de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de la cohabitation inter religieuse en Guinée mais également des pistes de solutions pour leur effectivité.

Depuis plus d’une dizaine d’année, le contexte socio politique de notre cher pays, la Guinée est caractérisée par une instabilité constante. Celle-ci s’explique notamment par les frustrations nées de l’injustice, des violations des droits de l’homme, de la mal gouvernance et de la crise de confiance entre l’Etat et les acteurs socio-politique de la nation.

Les conséquences de cette instabilité et de ces crises répétitives entre acteur ont affecté négativement le tissu social et crée un climat de méfiance et de défiance entre les guinéens ; une situation qui a quelque fois affectée le monde religieux. Cela est triste et désolant compte tenu du rôle majeur que les religieux jouent dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale.

Mesdames et Messieurs,

Nous retenons de ces deux jours que toutes les religions sont synonymes de paix et de cohabitation pacifique et qu’aucune parmi elles ne prônent le contraire. Les différents discours et exposés des panelistes nous ont amplement appris, en s’appuyant sur les versets coraniques et bibliques et les récits prophétiques, les fondements religieux et historiques de la cohabitation inter religieuse, la nécessité et 1’importance de la cohésion sociale, du dialogue, du pardon, de la solidarité, l’amour et la tolérance entre les fils et filles de la nation, en dépit des différences religieuses et culturelles.

Nous retenons également des différents discours et exposés que le respect et 1’observation de ces facteurs par les dirigeants d’une nation, les responsables religieux et les peuples facilitent l’obtention de la miséricorde divine. Une miséricorde nécessaire à 1’épanouissement des peuples.

En faisant ressortir le caractère opportun que constitue cette période de transition pour éradiquer les obstacles nuisibles à la paix, au dialogue et la cohésion sociale en Guinée, les intervenants et panelistes nous ont également démontré le rôle central des religieux dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale et la nécessité de leur implication pour la concrétisation de celles-ci dans la vie des populations.

Les actions qu’ils doivent entreprendre pour sa matérialisation, mais également 1’impartialité, le désintérêt personnel et la sincérité qui doivent caractériser leur démarche dans l’accomplissement de leur mission.

Dans leur mission qui consiste à la propagation de la parole divine, les responsables religieux doivent servir d’exemple dans la société, faire des sacrifices de leur personne, se départir des considérations personnelles, religieuses ou sectaires, proclamer la vérité à tout prix et être bienveillants.

Les réflexions engagées dans les concertations régionales avec les leaders religieux ont permis de les responsabiliser davantage sur la nécessité de leur apport dans le contexte actuel et de définir avec eux des approches de solutions pour promouvoir et maintenir pendant et après cette transition la paix, la quiétude, la cohésion sociale , la cohabitation pacifique et le dialogue entre les filles et fils de Guinée.

Nous retenons que les prières collectives et individuelles et bénédictions pour la paix et la quiétude sociale, la multiplication des sensibilisations, la multiplication des prêches dans les lieux de cultes et cérémonies et l’implication sociale des responsables religieux sont entre autres des actions phares retenues. Pour faciliter la concrétisation des efforts de prière en faveur de la nation, les religieux invitent les autorités à promouvoir, l’égalité et la justice entre les fils de la nation, de travailler exclusivement de 1’intérêt supérieur du peuple et d’orienter toutes les décisions dans ces sens.

Les concertations ont permis aux responsables religieux d’interpeller les autorités politiques sur les difficultés et entraves liées à l’exercice de leur vocation. Parmi celles-ci nous retenons, le manque de soutien et la pauvreté du plus grand nombre d’entre eux. En estimant que ces entraves peuvent occasionner chez certains une déviance ou une incapacité à assumer efficacement leur responsabilité, ils sollicitent un accompagnement suffisant des autorités religieuses par le gouvernement.

Les résultats positifs de ce forum national interreligieux de par le niveau intéressant des débats et interventions nous réconfortent et nous donne l’espoir que les approches de solutions préconisées dans le cadre de la promotion de la paix et de la cohésion sociale par les responsables religieux présents seront appliquées et restituer aux religieux n’ayant pris part à ce forum et aux populations.

Les participants

Conakry le 15 juillet 2022