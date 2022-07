Des témoignages ont été recueillis par notre rédaction par rapport à l’accident de la circulation annoncé précédemment, qui a eu lieu le mercredi 13 juillet 2022, dans la préfecture de Kouroussa, sur la nationale Kouroussa-Dabola, au niveau du rond-point de Chérifouya à Cissela.

Il faut rappeler que le bilan provisoire du drame est de cinq morts. Joint au téléphone dans la soirée du jeudi, l’adjudant chef Abdoulaye Sidibé, a dans son témoignage, précisé que les membres d’une famille en provenance de Dinguiraye pour Kankan, ont tous péri.

«C’est une famille entière qui était dans la voiture. Elle partait à Kankan pour les condoléances. Le véhicule quittait à Dinguiraye. Le commandant territorial de Kouroussa, le commissaire centrale, plus les autorités locales de Cisséla, tous étaient sur les lieux de l’accident», a expliqué cet agent en service à Cisséla au terme d’un constat.

«Nous avons été informés dans la journée du mercredi vers 12 heures, qu’il y a eu un accident au niveau du rond-point de Chérifoula, par suite de croisade de deux véhicules, un pick-up et une voiture. Ainsi nous nous sommes transportés sur les lieux et la situation était grave. On a appelé notre chef-lieu Kouroussa. Ensemble, on a travaillé pour retirer les corps dans les véhicules. Sur place, il y a eu cinq morts. C’était une voiture en provenance de Dabola et un pick-up qui quittait Kouroussa qui se sont violemment croisés. Le chauffeur de la voiture dormait. Il a laissé son coté droit pour venir trouver le pick-up sur le sien. Comme je l’ai dit haut, les cinq personnes qui étaient à bord, toutes d’une même famille dont un enfant de trois ans, sont mortes sur les lieux. Celles qui étaient dans le pick-up ont été blessées et admises d’urgence à l’hôpital préfectoral de Kouroussa pour être prises en charge», a ajouté Mory Cissé, le maire de la commune rurale de Cisséla.

Les victimes de cet accident tragique ont été inhumés ce jeudi à Kobala, dans la préfecture de Dinguiraye.

Djély Mamadou Kouyaté