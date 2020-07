Six membres du bureau élu de Strasbourg ont annoncé leur démission au sein de l’Ufdg. Dans une lettre adressée à Cellou Dalein Diallo, ils ont justifié leur départ par le non respect des promesses tenues par l’Ufdg et son président, et les violations des statuts et règlements du parti.

Le cas récent évoqué par les démissionnaires est celui de l’adhésion du vice-maire de Matam à l’Union des forces démocratiques de Guinée (Ufdg). Aux yeux de ces membres, les actes et paroles du transfuge Ismaël Condé « ont permis à la matérialisation du coup d’État constitutionnel même s’il s’offusque pour un troisième mandat pour Alpha Condé. Constatant par ailleurs de nombreuses violations des statuts et règlements du parti », ont-ils signalé dans cette lettre.

Publicité

Dans les rangs de l’Ufdg, nous avons appelé l’ancien député uninominal de Labé et membre du bureau exécutif du parti, Cellou Baldé. Il dit n’être pas informé de cette démission mais il promet de nous revenir. Cependant, jusqu’au moment où nous avons décidé d’afficher ce texte, aucune réaction de sa part.

Trouvez ICI la lettre de démission des membres du bureau élu de l’Ufdg STRASBOURG