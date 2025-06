La Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a tranché : Dr Ousmane Kaba, Boubacar Barry, Mansa Moussa Sidibé et feu Ibrahima Sory Touré ont tous été déclarés non coupables dans l’affaire les opposant à la société Bankina Pêche. Les anciens ministres ont été relaxés, la cour estimant que les faits reprochés n’étaient pas constitués.

À l’issue de ce verdict, Dr Ousmane Kaba, président du Parti des Démocrates pour l’Espoir (PADES), a exprimé sa satisfaction. « Le dossier a été renvoyé parce qu’il était tout simplement vide. C’est une grande victoire. Je tiens d’abord à remercier les avocats qui ont su défendre le droit, ainsi que la cour et le tribunal pour leur impartialité. Nous étions accusés dans une affaire qui, en réalité, n’en était pas une. Il ne s’agissait ni de détournement de fonds publics ni de fonds privés. Il est question ici de fraude sur des licences de pêche », a-t-il déclaré.

Revenant sur le fond du dossier, l’ancien ministre de l’Économie et des Finances a pointé du doigt la société plaignante : « Des individus ont prétendu bénéficier d’un accord intergouvernemental avec la République de Chine pour reverser de l’argent au Trésor public. Or, la mer appartient au peuple de Guinée. Il est inacceptable que des privés ayant obtenu des licences pour un bateau se soient permis de les louer à des opérateurs chinois. C’est illégal, selon les articles 17 et 21 du Code de la pêche de 1995. »

Dr Kaba accuse les dirigeants de Bankina Pêche d’avoir voulu se substituer à l’État en réclamant des revenus qui ne leur revenaient pas. « Ce sont ces fraudeurs qui, aujourd’hui, estiment qu’ils auraient dû percevoir ces revenus au lieu de l’État. C’est ainsi que nous avons été convoqués devant la CRIEF. C’est à la fois aberrant et absurde. Imaginez un délinquant se plaindre auprès de la police d’avoir été empêché de voler. Voilà l’essence de cette affaire. »

Soulignant l’indépendance de la justice guinéenne, Dr Kaba salue l’intégrité du processus judiciaire : « Contrairement à certaines interprétations, cette affaire n’avait rien de politique. C’était simplement une tentative de manipulation orchestrée par une bande d’escrocs, et qui nous a fait perdre près de cinq mois de notre temps. »

Avant de conclure, le président du PADES a tenu à réaffirmer sa foi en la justice et à adresser un message d’apaisement : « Je ne peux clore cette intervention sans exprimer à nouveau ma gratitude envers tous les avocats, ainsi qu’aux juges de la CRIEF, pour avoir fait triompher le droit. Je ne nourris aucune haine. Je crois que chacun est, d’une certaine manière, victime de son destin. Si tel était le nôtre, être injustement traîné en justice par des individus malhonnêtes, alors soit. Que Dieu garde notre pays, notre chère Guinée, et que la nouvelle génération fasse mieux que nous. »