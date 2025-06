La Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a rendu son verdict ce lundi 16 juin 2025, dans l’affaire opposant les anciens ministres Ousmane Kaba, Boubacar Barry, Mansa Moussa Sidibé et Ibrahima Sory Touré (décédé en février 2024) à la société Bankina Pêche.

Le juge Yacouba Condé a déclaré les prévenus non coupables des faits qui leur étaient reprochés et a ordonné leur relaxe. Le tribunal a également constaté que la société Bankina Pêche n’est pas immatriculée au registre du commerce.

La cour a ainsi suivi le réquisitoire du ministère public, qui avait demandé la relaxe pure et simple des mis en cause, estimant qu’ils ne pouvaient être tenus pour responsables des faits de faux et usage de faux. Le parquet avait donc requis leur renvoi définitif des fins de la poursuite.

Du côté de la défense, Me Rafiou Raja a demandé à la CRIEF de retenir la responsabilité civile d’Ousmane Bangoura, représentant de Bankina Pêche, pour le préjudice porté à l’honneur des anciens ministres.

« Le ministère public a été excellent, mais il aurait été plus excellent encore s’il était allé au fond du dossier avant de venir au jugement. Il aurait dû demander pardon à ces prévenus. Ceux qui ont introduit cette action doivent être poursuivis au même titre que la société Bankina Pêche. Il y a un abus d’ester en justice de la partie civile. C’est pourquoi il ne doit y avoir aucun doute : elle doit être sévèrement condamnée pour dissuader d’autres prétendants », a-t-il plaidé.

En face, Me Tènin Kébé Touré, avocate de la partie civile, a soutenu que la société Bankina Pêche était bien la détentrice des licences utilisées par China Fishery Corporation, et qu’elle versait annuellement trois millions de dollars à l’État guinéen.

« La convention signée à l’époque par les ministres poursuivis était sans contenu. Elle est mensongère, et c’est pourquoi elle n’avait même pas besoin de préparation », a-t-elle affirmé.

Elle a par ailleurs évoqué les pertes subies par la société plaignante : « Bankina Pêche a perdu 1 500 marins travailleurs, son argent de consignation en dollars, ainsi que 26 bateaux. Son représentant, Ousmane Bangoura, se bat pour la justice. Il a tout perdu. Il souffre corps et âme. Il sollicite la condamnation des prévenus au paiement de 22 millions de dollars. »

Malgré ces arguments, la cour a tranché en faveur des anciens ministres, closant ainsi un dossier qui a suscité de vives tensions entre les parties.