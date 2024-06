A l’instar de leurs coreligionnaires, les musulmans de Guinée ont célébré ce dimanche 16 juin 2024, l’Aïd El Kebir, fête marquant la commémoration du sacrifice d’Abraham.

A l’occasion, le grand Imam de la Mosquée Fayçal de Conakry, Elhadj Mamadou Saliou Camara, dans son sermon a appelé au pardon, à la justice quel que soit le rang social des uns par rapport aux autres, et a adressé une mise en garde contre les tueries dans l’exercice et la conquête du pouvoir.

Le premier axe de son sermon devant des milliers de fidèles musulmans réunis pour cette prière de l’Aïd El Kebir est celui de se faire pardonner par son prochain. Le grand Imam invite les personnes qui occupent une position sociale élevée (soit par la richesse ou par le pouvoir) de reconnaître leur tort et se faire pardonner.

“Même si tu es le chef, si tu fais du tort à quelqu’un, tu dois lui présenter des excuses”, pour une réconciliation dans ce bas monde, selon l’Imam qui ajoute que : “Si tu sais que tu as fait du tort à quelqu’un et à cause de ton positionnement social, le juge t’a donné raison, vaut mieux te lever maintenant et aller lui demander pardon. À l’au-delà, Dieu ne va plus vous juger, il ne fera que donner raison à celui qui a raison.”

Le second axe de son sermon est un appel lancé aux juges. Elhadj Mamadou Saliou Camara, en face des fidèles musulmans dans la mosquée Fayçal, invite les juges à être juste envers tous les citoyens. “La justice doit être juste, équitable et impersonnelle. On ne doit jamais donner raison à quelqu’un parce qu’il sait parler”, a-t-il martelé.

Ces derniers temps, la vie humaine est devenue très banalisée en Guinée. En témoignent les nombreuses tueries dans les manifestations politiques. L’Imam met en garde les dirigeants et les acteurs socio-politiques qui sont à la recherche du pouvoir contre les conséquences de ces actes qui, selon lui, exacerbent la haine dans le pays.

“Ne vous entretuez pas à cause du pouvoir. Alors qu’il n’y a qu’un seul fauteuil. Si mille personnes sont tuées à cause d’un seul fauteuil alors que celui qui viendra, ne va pas gouverner les arbres. Les personnes que vous tuez à la recherche du pouvoir, ce sont ces personnes que vous devez protéger quand vous aurez le pouvoir. Ces actes amènent toujours la haine dans le pays. L’intéressé est perdant dans ce bas monde et à l’au-delà”, a conclu l’Imam Camara, dans le troisième et dernier point de son sermon.