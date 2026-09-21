« Rétablir la confiance » : l’ONU ouvre son sommet annuel sur fond de tensions globales

Les chefs d’État, de gouvernement et les grands décideurs de la planète convergent cette semaine vers le siège new-yorkais des Nations Unies. Dès ce mardi 22 septembre, l’Organisation ouvre son traditionnel débat général de haut niveau, marquant le coup d’envoi politique de sa 81ᵉ session.

Considéré comme la grand-messe annuelle de la diplomatie mondiale, cet événement offre aux dirigeants une tribune centrale pour exposer leur vision, aligner leurs priorités et tenter d’apporter des réponses collectives aux urgences contemporaines.

Si les travaux de cette 81ᵉ session se sont ouverts le 8 septembre 2026 et s’étendront jusqu’au 7 septembre 2027, le cœur des interventions politiques se concentrera sur deux temps forts : du mardi 22 au samedi 26 septembre, puis lors d’une session de clôture le lundi 28 septembre 2026.

L’édition 2026 s’articule autour d’un fil conducteur explicite : « Rétablir la confiance, gérer la transformation : une Organisation des Nations Unies au service de tous ». Cette feuille de route a été fixée par le diplomate bangladais Khalilur Rahman, élu à la présidence de cette 81ᵉ Assemblée générale le 2 juin dernier.

Les délégations prennent la parole dans une conjoncture internationale particulièrement sous tension, où s’entremêlent conflits régionaux, creusement des inégalités, urgence climatique et effritement des réflexes multilatéraux. Devant l’ensemble des pays membres, chaque dirigeant devra préciser sa position et proposer des perspectives concrètes face à ces crises imbriquées.

Au-delà de la tribune officielle et de l’exercice oratoire, l’essentiel de l’activité diplomatique se jouera en coulisses. Entretiens bilatéraux de couloir, sommets restreints et négociations informelles rythmeront cette semaine décisive, à l’heure où l’ONU cherche à remobiliser la coopération internationale face aux blocages globaux.