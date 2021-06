Le cadre permanent de dialogue politique et social présidé par Fodé Bangoura a débuté ce mercredi 16 juin 2021 à Conakry avec le secteur des transports.

C’est dans un réceptif hôtelier de la place que cette première journée de rencontre avec le syndicat des transporteurs s’est tenue en présence des ministre de la sécurité, des travaux publics, du haut commandant de la gendarmerie, du général de la police nationale et plusieurs autres membres du gouvernement. Dans son discours d’entrée, Fodé Bangoura a invité les transporteurs a dire leur préoccupation.

«On a l’habitude de dialoguer, on a l’habitude de nous concerter, mais cette fois-ci, le président de la République a voulu que ce cadre soit permanent. Les travaux de ce cadre de dialogue se fera de façon thématique, hiérarchisée, on a trouvé nécessaire de commencer par le secteur des transports. Nous allons commencer les débats. C’est la première fois que cela se fasse dans le cadre du dialogue permanent. Vous les transporteurs, vous allez nous dire vos préoccupations sur le terrain. On veut que ça soit les guinéens qui se retrouvent autour de la table, qui posent les problèmes guinéens et qui trouvent les solutions à ces problèmes, c’est pour pouvoir régler nos problèmes à l’interne» a-t-il souligné.