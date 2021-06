Le président de la République a abordé l’actualité sur le train de vie des Guinéens, ce mercredi à Boké, où il a inauguré le chemin de fer Dapilon-Santou. En face des citoyens de cette ville, Alpha Condé a expliqué ce à quoi ils s’attendront dans le futur.

« Nous allons passer quelques mois difficiles, il faut qu’on se dise la vérité…», a annoncé le Chef de l’État. «Nous devons l’accepter. Mais comment sortir de cela, c’est de développer notre agriculture, nos usines pour que notre riz ne soit plus acheté à l’extérieur avec des dollars mais avec que ce soit du riz produit en Guinée. Pour que nos cultures maraichères ne viennent plus de l’extérieur, pour que nos objets industriels ne vient plus de l’extérieur, mais que ce soit produit en Guinée. C’est pourquoi, j’ai transféré l’agriculture et l’élevage à la présidence. Il y a un ministre délégué mais je suis aujourd’hui ministre de l’agriculture et de l’élevage.»

«Je suis venu vous dire que nous allons souffrir un moment. Mais nous sommes en train de nous organiser pour que la situation des guinéens change complètement. Cela ne plait pas à tous nos voisins parce que beaucoup veulent voir la Guinée derrière. Mais je vous garantis que dans quelques années, il n’y aura que le Nigéria qui dépassera la Guinée. Nous serons le deuxième pays économique en Afrique de l’Ouest », assure Alpha Condé.