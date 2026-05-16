Équipes nationales : la Féguifoot lance un appel à candidatures pour les sélections inférieures

La Fédération Guinéenne de Football annonce le recrutement des nouveaux sélectionneurs pour les équipes nationales masculines et féminines inférieures. La FGF a fait l’annonce ce vendredi à travers un communiqué publié sur ses canaux de communication.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de développement technique et de renforcement de la performance des équipes nationales, la Fédération Guinéenne de Football (FGF), en collaboration avec la Direction Technique Nationale, lance “un appel à candidatures pour le recrutement de Sélectionneurs Nationaux appelés à diriger les équipes nationales masculines et féminines”.

Selon le communiqué de la Féguifoot toutes les équipes nationales inférieures sont concernée.

I. ÉQUIPES NATIONALES MASCULINES

• Sélection Nationale U-15 Masculine ;

• Sélection Nationale U-17 Masculine ;

• Sélection Nationale U-20 Masculine ;

• Sélection Nationale U-23 Masculine.

II. ÉQUIPES NATIONALES FÉMININES

• Sélection Nationale U-15 Féminine ;

• Sélection Nationale U-17 Féminine ;

• Sélection Nationale U-20 Féminine ;

• Sélection Nationale Olympique Féminine ;

• Sélection Nationale A Féminine.

Pour ce recrutement, l’instance faîtière mise principalement sur les critères de formation des candidats. Le communiqué indique que les postulants doivent être titulaire au minimum d’une Licence CAF A ou de tout diplôme équivalent reconnu et disposer également de toute formation complémentaire en préparation physique, analyse vidéo, management sportif ou développement du football sera appréciée.

Enfin, la FGF indique que les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 juin prochain.

Cette annonce intervient à un moment où les équipes nationales guinéennes peinent à s’illustrer à l’échelle internationale.