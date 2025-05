SimFer, la joint-venture entre le gouvernement guinéen, Rio Tinto et China Iron Ore Holdings (CIOH), a achevé la rénovation de la piste de l’aéroport de Beyla, en la prolongeant et en l’asphaltant à 1,9 kilomètre de long.

La finalisation de cette nouvelle piste asphaltée marque une étape importante dans la modernisation en cours de cet aéroport préfectoral, qui est essentiel pour les opérations minières des blocs 3 et 4 de Simandou.

Les travaux de rénovation, qui ont nécessité le déplacement de 800 000 mètres cubes de terre, permettent de mettre l’aéroport en conformité avec les normes internationales de l’aviation civile. Cela comprend l’installation d’un vaste système de drainage de l’eau, de conduits et de fondations pour l’éclairage au sol de l’aérodrome et de systèmes automatisés d’observation météorologique.

Le nouveau terminal, l’avionique, les installations électriques et l’éclairage devraient être achevés d’ici le quatrième trimestre de 2025. Ces travaux seront réalisés parallèlement à la mise en service de l’aéroport qui facilitera le transport des employés pour le développement et l’exploitation de la mine.

Éric Planque, Directeur des Opérations de SimFer, a déclaré : « Nous sommes fiers de constater que la première phase de la rénovation de cet aérodrome important s’est achevée, avec plus de 500 000 heures de travail, sans incident avec arrêt de travail. La modernisation de cette infrastructure aéroportuaire permettra non seulement d’améliorer la connectivité de Beyla avec d’autres régions du pays, mais aussi de créer d’importantes opportunités économiques pour la préfecture ».

L’aéroport devrait accueillir plus de 45 000 passagers par an, offrant un lien essentiel pour la région. 480 personnes, dont majoritairement des employés locaux, ont travaillé pendant 108 jours pour finaliser les travaux sur la piste d’atterrissage et obtenir les autorisations formelles du gouvernement guinéen pour l’utilisation de la piste d’atterrissage, cette semaine.

La réouverture améliorera l’accès à la mine de SimFer et aux infrastructures environnantes.