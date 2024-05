Les incendies sont devenus récurrents tant dans la capitale Conakry qu’à l’intérieur du pays touchant des sites stratégiques de l’Etat et centres d’affaires du pays. Si certains sont “accidentels”, le ministre de la Justice, Yaya Kaïraba Kaba, a révélé que d’autres sont d’origine criminelle.

Le Garde des Sceaux ne croit pas à la cause accidentelle des incendies qui se produisent fréquemment. “Je refuse d’admettre que ces incendies sont dus uniquement et exclusivement au court-circuit, ces incendies ont d’autre origine. Il y a d’autres choses qui se cachent derrière ces incendies et c’est ce que nous voulons découvrir et c’est ce que nous voulons découvrir et solutionner”, a déclaré le ministre Kaïraba au cours d’une rencontre, ce jeudi 16 mai 2024, initiée avec les services centraux et les services régionaux de la police judiciaire élargie à l’EDG, à la protection civile et à d’autres services au parquet général de la Cour d’Appel de Conakry.

Si au début, on pouvait croire aux court-circuits, le résultat des enquêtes ont révélé que “certains incendies sont dus à des actes criminels”, a révélé Fallou Doumbouya. “Alors, on se pose la question de savoir, quels sont les auteurs de ces actes ?” s’interroge-t-il.

Parmi les mesures urgentes envisagées, il y a la mise en place d’un cadre de concertation sous le contrôle du Garde des Sceaux et une équipe pour une enquête composée des parquetiers spécialisés, des juges d’instruction spécialisés, et éventuellement une juridiction spécialisée à l’effet de faire des enquêtes, de poursuivre et de juger les auteurs de ces faits dans un bref délai et conformément aux dispositions des articles 873 et suivants du Code de procédure pénale”.