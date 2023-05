Dans un communiqué rendu public ce mardi 16 mai 2023, le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, Mory Condé, a annoncé la réquisition de l’armée pour le maintien d’ordre public, alors que les Forces vives de Guinée (FVG) projettent une serie de manifestations mercredi 17 et jeudi 18 mai.

Le ministre de l’Administration du territoire justifie cette décision par le fait que “la police et la gendarmerie” seraient “en difficulté de maintenir et de rétablir l’ordre”.

Mory Condé souligne qu’il est du devoir régalien du gouvernement de maintenir l’ordre public et de faire en sorte que les citoyens exerçant leurs droits de manifester puissent en aucun cas générer un sentiment d’insécurité générale chez les populations non concernées par les manifestations.

« Au regard des menaces de plus en plus grandissantes mettant en péril l’intégrité physique des citoyens, la préservation des biens tant publics et privés, nous avons pris la responsabilité légale par réquisition numéro 067/MATD/CAP 2023, date du 15 mai 2023, de solliciter le concours des forces armées pour appuyer les forces de police et de la gendarmerie qui étaient en difficulté de maintenir et d’établir l’ordre public, conformément aux dispositions des articles 28, 29 et suivant, de la Loi N/2015/009 AN, date de 4 juin 2015, relative au maintien de l’ordre public en République de Guinée », indique le communiqué.