Yakouba BARRY, l’une des victimes des violences au stade du 28 septembre 2009, a comparu ce mardi 16 mai 2023, devant le tribunal criminel de Dixinn.

Il a expliqué qu’il a été victime des coups et blessures. Il a eu un pied cassé, douze (12) dents cassées et a été arrêté au stade. Après cette arrestation, il aurait été conduit par les hommes du colonel Thiégboro Camara, au camp Alpha Yaya Diallo et détenu pendant 12 jours. Il a été a aussi injurié par les militaires lors des son séjour à cet endroit.

Durant son séjour au camp, il a reconnu le Secrétaire général à la présidence chargé de la lutte anti-drogue, colonel Thiégboro Camara et le médecin chef colonel Abdoulaye Cherif Diaby, ministre de la Santé d’alors. Il a eu la vie sauve parce qu’il aurait déclaré être un frère du colonel Korka Diallo.

Les avocats de la défense indiquent en revanche, qu’il existe une contraction entre la date de production des certificats médicaux fournis par la victime et la date du massacre. Selon eux ces pièces ont été produites le 24 septembre, quelques jours avant les faits. Ils soulignent également un décalage entre la date de naissance fourni par Yakouba BARRY à la barre et celle indiquée par la pièce.