Attendu à Conakry ce 16 avril 2023, Paul Kagame ne foulera le sol guinéen que le lundi 17 avril.

Selon les informations disponibles, le président Kagame initialement prévu pour se rendre en Guinée ce dimanche, a décidé de reporter sa visite d’un jour en raison. Ce report est motivé par sa présence à Cotonou ce 16 avril pour une visite d’amitié. Cette visite à Cotonou était sans aucun doute importante pour le président Kagame, car elle témoigne de la relation solide qui existe entre le Rwanda et le Bénin.

Le Rwanda et le Bénin entretiennent des relations diplomatiques depuis 1975, et les deux pays ont des liens économiques étroits. Le Rwanda est également un partenaire clé dans les efforts du Bénin pour moderniser son agriculture et son élevage, ainsi que pour développer son secteur des technologies de l’information et de la communication.

La visite de Paul Kagame en Guinée est attendue avec impatience par les Guinéens, qui espèrent que la présence du leader rwandais pourra contribuer à résoudre les défis économiques auxquels leur pays est confronté. Car de nombreux sont bluffés par le niveau développement du Rwanda, mais surtout de la propreté de sa capitale Kigali.

La visite de Paul Kagame en Guinée sera donc un moment important pour les relations entre les deux pays, ainsi que pour la coopération économique bilatérale.

La visite de Paul Kagame en Guinée est attendue avec impatience par les Guinéens qui espèrent que la présence du leader rwandais pourra contribuer à résoudre les défis économiques auxquels leur pays est confronté. Car nombreux parmi eux sont bluffés par le niveau développement du Rwanda, mais surtout de la propreté de sa capitale Kigali.

La visite de Paul Kagame en Guinée sera donc un moment important pour les relations entre les deux pays, ainsi que pour la coopération économique bilatérale.