Le ministre de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi, Alpha Bacar Barry, a rendu visite, ce 15 avril 2023, au Centre de Formation Professionnelle (CFP) de Kindia. Lors de ce passage, il a rencontré Hawa Diallo, une jeune fille inscrite dans un programme de formation de courte durée dans la filière mécanique moto au niveau de ce centre d’apprentissage.

Alpha Bacar Barry a salué le courage et l’assiduité avec lesquels Hawa Diallo suit ses cours dans une filière traditionnellement dominée par les hommes. Il a exprimé sa fierté de poser à ses côtés et a souligné que c’est ce genre d’histoires inspirantes qui les poussent à faire chaque jour un peu plus pour encourager les femmes à s’engager dans des domaines où elles sont sous-représentées.

Le ministre s’est également engagé personnellement à aider Hawa Diallo à installer son atelier de réparation d’engins de deux et trois roues à la fin de sa formation.

Cette visite du ministre est un signal fort en faveur de l’émancipation des femmes dans les métiers techniques. Elle démontre que le gouvernement est conscient des défis que les femmes rencontrent dans ce domaine et qu’il est résolu à les soutenir.

La présence du ministre Alpha Bacar Barry aux côtés de cette jeune fille est un exemple concret de la volonté du gouvernement guinéen de promouvoir l’inclusion et l’égalité des sexes dans tous les secteurs de la société, y compris dans les métiers techniques et la formation professionnelle.