Une mission du Conseil National de la Transition (CNT) a visité le Centre hospitalo-universitaire de Donka (CHU-Donka) ce mercredi 15 mars 2023. Cette initiative des parlementaires vise à faire l’état des lieux et à informer la population sur le fonctionnement de l’hôpital. Pendant 15 jours, la mission passera dans les différents services de cette infrastructure sanitaire.

Il s’agit de vérifier la conformité de la convention du concessionnaire canadien (Netsen Group), examiner le niveau d’exécution des termes de la convention, faire l’état des lieux des travaux de finition de l’infrastructure, vérifier l’ouverture des services, contrôler la disponibilité et la qualification du personnel soignant, évaluer les conditions de travail au Camp Camayenne, vérifier la mise en place des mesures de prévention et d’hygiène et échanger avec les entreprises de construction dont le délai contractuel était de 24 mois, mais qui n’ont pas achevé les travaux à 100%. Cette première inspection a été conduite par Pr Hassane Bah, président de la Commission santé, éducation, affaires sociales et culturelles du CNT.

« C’est pour faire l’état des lieux sur la rénovation et le fonctionnement de cet hôpital. C’est le plus grand hôpital du pays et le premier à bénéficier d’une concession avec une société canadienne. Il est important pour le CNT, qui a pour mission de contrôler l’action gouvernementale, de s’enquérir des réalités sur son fonctionnement et d’évaluer la satisfaction de nos concitoyens sur les services proposés par cet hôpital. On va continuer la visite, rencontrer les différents chefs de service, visiter les installations, prendre en compte leurs réserves, présenter un rapport et faire des propositions pour le CNT », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, Carine Rousseau l’administratrice du CHU dit être satisfaite de recevoir cette mission, après un an de gestion : « Ça va permettre de clarifier la situation sur la concession de l’hôpital Donka, transmettre des informations fiables sur sa gestion et l’évolution de sa situation avant et depuis notre arrivée. Nous pensons que les rapports qui résulteront de cette visite serviront de plaidoyer, pour nous aider à ouvrir tous les services au niveau de l’hôpital ».

Depuis son inauguration, sur les dix-sept services de l’hôpital, trois (3) seulement sont opérationnels. Les activités qui se déroulent au Camp Boiro ne sont toujours pas transférées au CHU. Directeur général de l’hosto, Pr Mohamed Cissé s’attend à l’ouverture effective de tous les services du CHU d’ici la fin de l’année 2023 « cette mission est d’une importance capitale, elle permettra de régler un certain nombre de problèmes. Je pense que le rapport du CNT sera un atout majeur dans ce cadre. Nous allons nous mettre à leur disposition pour faciliter le travail et les rencontres. J’ai été informé qu’ils vont rencontrer aussi le syndicat, pour recueillir d’autres informations, mais globalement les choses s’améliorent petit à petit ».