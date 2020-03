FÉGUIFOOT: Que faut-il retenir de cette 17e assemblée générale ordinaire ?

La 17e assemblée générale de la fédération guinéenne de football a refermé ses portes à Kankan ce lundi. Petit briefing des faits marquants de ce rendez-vous national…

Depuis quelques jours, une forte délégation des acteurs du football guinéen séjourne en Haute Guinée dans le cadre de la 17e assemblée générale de la FÉGUIFOOT. Contrairement à l’attente qu’elle a suscité, cette dernière n’a pas connue un menu du copieux, si ce n’est une décision majeure et un agenda d’activité.

Dans son allocution de président de la FGF, M. Mamadou Antonio Souaré, qui a tenu à accorder une minute de silence à la mémoire des victimes de l’accident du Club Sportif Étoile de Guinée, de celles de l’accident du Wakriya et aussi à celle de Cheikh Fantamadi Mouhammad Chérif, un grand chef religieux du terroir et l’un des plus grands érudits de l’Afrique de l’Ouest durant le 20ème siècle. Sans oublier son ami et ancien conseiller Cheick Ahmed Tidiane Dem.

Le président a ensuite dresser (brièvement) le bilan annuel de son institution : « Nous pouvons nous féliciter de l’amélioration de la qualité de nos compétitions nationales (Championnat de Ligue 1 et 2, Championnat Ligue Amateur, Coupe Nationale etc…), avec de plus en plus d’engouement, mais aussi des avancées et résultats obtenus sur la scène internationale avec l’évolution de l’indice dans les compétitions de la CAF, où nous avons gagné quatre places ces trois dernières années, avec également le niveau de plus en plus élevé de l’Équipe Nationale devenue très attractive, chez les guinéens de tous les horizons…» a laissé entre Monsieur Souaré. Ainsi commença la séance.

À la suite de cette session de travail, l’assemblée a décidé de soumettre aux membres statutaires, la création d’un poste de secrétaire général adjoint de la FGF, pour suppléer le SG dans ses tâches et missions diverses. C’est d’ailleurs la seule décision forte de ce meeting annuel qui s’est déroulé dans l’enceinte de l’Université COSNAK de Kankan.