Nez bouché, maux de tête ou écoulement persistant : simple rhume ou sinusite ? Beaucoup de personnes ignorent que ce qui semble être un banal rhume peut parfois cacher une sinusite, une affection qui, si elle n’est pas traitée, peut entraîner des complications sérieuses. Pour mieux comprendre cette maladie, ses symptômes, ses causes et ses traitements, nous avons rencontré le Dr Édouard Tolno, médecin généraliste au centre médical communal de Ratoma.

Dans cette interview, il nous livre ses conseils pratiques, détaille les signes à ne pas négliger et explique comment prévenir cette inflammation des sinus qui touche adolescents et adultes.

Guinee360 : Qu’est-ce que la sinusite et comment se développe cette maladie ?

Dr Édouard Tolno : La sinusite est une inflammation aiguë ou chronique des sinus. Les sinus sont des cavités naturelles situées au niveau du massif facial. Ils se répartissent en quatre types : les sinus maxillaires, frontaux, sphénoïdaux et ethmoïdaux. Toute inflammation de ces cavités est appelée sinusite. Normalement, ces cavités contiennent de l’air. Mais au cours d’un processus infectieux, cet air peut être remplacé par du liquide, ce qui entraîne les signes caractéristiques de la sinusite.

Quels sont les principaux symptômes chez un patient ?

Les principaux symptômes sont une sensation de nez bouché, souvent unilatérale, parfois accompagnée d’un écoulement nasal clair ou purulent. Il peut y avoir des épisodes de toux, surtout la nuit, et, lorsque l’infection est bactérienne, de la fièvre. Les maux de tête sont fréquents, souvent localisés au niveau des yeux, et peuvent survenir le matin ou le soir. Les yeux peuvent être rouges et la sphère ORL peut également être touchée. Des problèmes d’oreilles, comme des démangeaisons ou des douleurs appelées otalgies, peuvent apparaître. La gorge peut présenter une sensation de boule ou de démangeaisons, avec des sécrétions qui coulent parfois vers l’arrière (écoulement postérieur). Cela peut aussi modifier la voix, la rendant rauque.

Comment différencier une sinusite d’un simple rhume ou d’une grippe ?

Ce n’est pas toujours facile. Le rhume se caractérise souvent par un nez bouché, généralement sans fièvre ni modification de la voix, et peut être d’origine allergique. La grippe survient le plus souvent dans un contexte épidémique, avec fièvre élevée, douleurs diffuses et nez bouché. La sinusite, en revanche, présente des signes cliniques plus localisés, et le diagnostic peut être confirmé par une radiographie des sinus si nécessaire.

La sinusite est-elle toujours d’origine infectieuse ou peut-elle avoir d’autres causes ?

Non, la sinusite n’est pas toujours d’origine infectieuse. La plupart des sinusites sont secondaires à une infection virale ou bactérienne, mais certaines sont liées à des allergies (poussière, parfums), à des polluants atmosphériques, à des traumatismes, à la pression barométrique (piscine, plongée), voire à des caries dentaires.

Comment un médecin pose-t-il le diagnostic sans recourir systématiquement à des examens comme le scanner ?

Le diagnostic est avant tout clinique. On se base sur un faisceau d’arguments : la durée d’évolution des symptômes, le nez bouché, l’écoulement nasal, la voix prise, les maux de tête, la fièvre, les troubles de l’odorat (anosmie ou cacosmie). Une radiographie ou un scanner peuvent être demandés dans les cas compliqués.

Quels sont les traitements que vous proposez généralement ?

Le traitement est d’abord médical. Il vise à soulager le patient et à prévenir les complications. Il associe des mesures hygiéniques et des médicaments. Les mesures hygiéniques consistent à éviter les allergènes, la fumée, les parfums, l’alcool, les boissons glacées, la climatisation excessive, et à maintenir un environnement bien aéré. Les médicaments incluent des décongestionnants nasaux, des lavages de nez au sérum physiologique, des antalgiques et, si nécessaire, des antibiotiques (amoxicilline-acide clavulanique ou macrolides) lorsque la sinusite est bactérienne. Pour les formes chroniques, on peut utiliser des corticoïdes nasaux. Les antibiotiques ne sont pas systématiques et ne sont prescrits qu’en cas d’infection bactérienne. Pour les sinusites d’origine allergique, on utilise des antihistaminiques ; pour les causes traumatiques ou barométriques, on traite la cause spécifique.

Les antibiotiques sont-ils toujours nécessaires dans le traitement ?

Non. Ils sont nécessaires uniquement si la cause est bactérienne. En cas de sinusite virale ou allergique, le traitement est adapté à l’origine de la maladie.

À partir de quand parle-t-on de sinusite chronique ?

On parle de sinusite chronique lorsque les symptômes persistent au-delà de trois mois.

Dans quels cas le patient doit-il être orienté vers un spécialiste ORL ?

Si, malgré un traitement bien conduit, les symptômes persistent ou si de nouveaux signes apparaissent. Le spécialiste compétent pour la prise en charge est l’oto-rhino-laryngologiste.

Si la maladie est mal traitée, peut-elle entraîner des complications ?

Des collections de pus peuvent se former et s’étendre vers des zones voisines, pouvant entraîner des complications graves comme une méningite. Il existe également des complications dentaires, ainsi que des conséquences psychologiques et financières, notamment si une intervention chirurgicale devient nécessaire.

Cette maladie est-elle héréditaire ?

Non, il s’agit d’une maladie acquise et non héréditaire.

Quelles sont les tranches d’âge les plus touchées ?

La sinusite peut survenir à partir de l’adolescence, avec un pic chez les adultes. Les enfants sont moins touchés. Les personnes âgées présentent un risque accru de complications en raison d’une immunité parfois affaiblie.

Quels risques encourent les personnes âgées ?

Tout dépend de la prise en charge. Les personnes âgées peuvent avoir une immunité moins efficace, ce qui augmente le risque de complications si le traitement n’est pas adapté.

Quels conseils de prévention pouvez-vous donner ?

Il est important de traiter efficacement les rhumes et les grippes, d’éviter l’usage abusif d’antibiotiques, de se protéger des allergènes et des polluants atmosphériques, et de consulter rapidement un professionnel de santé dès l’apparition de symptômes tels que nez bouché, écoulement nasal, voix prise ou maux de tête frontaux. Toute douleur au niveau du nez ou du visage n’est pas forcément une sinusite. D’autres maladies, comme le glaucome ou des caries dentaires, peuvent provoquer des symptômes similaires. Il est donc essentiel de consulter un professionnel de santé pour établir un diagnostic précis.