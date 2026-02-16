Élu à la tête du Front démocratique de Guinée (FRONDEG) ce dimanche 15 février, Abdoulaye Yéro Baldé a fixé les orientations du parti pour les prochaines échéances électorales. Candidat malheureux à la présidentielle du 28 décembre 2025, le leader du FRONDEG a d’abord tiré les enseignements de cette première expérience.

Dans son discours, il a salué une « campagne exemplaire » fondée sur « l’espoir, la dignité retrouvée et la participation citoyenne ».

Arrivé deuxième avec 6,59% derrière le candidat sortant Mamadi Doumbouya, l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur semble déterminé à obtenir une large victoire lors des législatives. « La place de deuxième force politique acquise par le FRONDEG constitue un socle solide pour les batailles à venir », a-t-il déclaré.

Pour atteindre cet objectif, Yéro Baldé a immédiatement fixé le cap des scrutins à venir. « Une bataille perdue n’est pas la guerre perdue. Aujourd’hui, un nouveau combat s’ouvre : celui des élections législatives. Ces échéances sont cruciales », a-t-il lancé, appelant à transformer « l’ascension populaire en puissance institutionnelle ».

Selon lui, le plus grand défi reste de traduire les idées du parti en lois et en actions concrètes.