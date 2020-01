Début de la campagne pour les législatives: «Il n’y aura pas d’élections» dixit Sidya Touré

Le président de l’Union des Forces Républicaines (Ufr), a réagi au décret du président Alpha Condé, annonçant le début de la campagne électorale ce jeudi 16 janvier 2020.

Pour Sidya Touré, cette démarche d’Alpha Condé s’inscrit dans le cadre de sa volonté de vouloir se maintenir au pouvoir par la force.

Droit dans ses bottes, l’ancien Premier ministre réaffirme la volonté de l’opposition d’empêcher la tenue de ces élections à la date indiquée par la Ceni.

«Le drame ce qu’on ne peut pas prendre un tel décret dans la mesure où on a même pas commencé à afficher les listes électorales. Pour quelqu’un qui le connaît comme moi sait que c’est comme ça, il fonctionne. Il faut qu’on arrête un peu. Soit on est dans une République ou on est dans quelque chose qui correspond à la volonté d’un individu qui veut se maintenir au pouvoir par la force et en violation de la loi. La réalité est que nous n’accepterons pas cela et nous allons empêcher la tenue de ces élections. Donc il peut continuer à faire tout ça, il n’y aura pas d’élections, il n’y aura pas de stabilité parce que 70 % des Guinéens sont en dehors de ce processus.» prévient l’opposant

Sidya Touré s’est exprimé ce jeudi dans l’émission les «Grandes Gueules» de radio Espace.