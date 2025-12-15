À l’issue de la 68ᵉ session ordinaire des chefs d’État et de gouvernement, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a salué les progrès enregistrés par les autorités de la transition dans le cadre du retour à l’ordre constitutionnel en Guinée.

Dans la perspective de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025, l’organisation sous-régionale a décidé de renforcer son accompagnement du processus électoral. À cet effet, “la Cedeao a instruit la Commission à déployer une mission d’observation électorale à long terme et de diplomatie préventive avant l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, afin de détecter et d’atténuer les risques émergents”.

En complément de ce dispositif, les chefs d’État et de gouvernement ont également donné mandat à la Commission de “déployer une mission d’observation électorale à court terme pour couvrir le scrutin et renforcer sa collaboration avec les partenaires régionaux et internationaux, en particulier l’Union africaine (UA) et l’UNOWAS, afin de maintenir un appui coordonné au processus de transition en Guinée”.

Cette décision traduit la volonté de la CEDEAO d’accompagner étroitement la Guinée vers des élections jugées crédibles, apaisées et conformes aux standards démocratiques de la sous-région.