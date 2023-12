La Cour de justice de la Cedeao a ordonné à la junte nigérienne de libérer immédiate et sans conditions le président Mohamed Bazoum, détenu avec sa femme et son fils depuis le coup d’État du 26 juillet 2023 ainsi que son retour au pouvoir.

Les membres de la Cour réunis, ce vendredi 15 décembre à Abuja au Nigeria, ont estimé que plusieurs droits du président déchu et sa famille ont été violés notamment celui d’aller et venir puisqu’ils sont retenus à la résidence présidentielle depuis plus de 4 mois.

Ils ont également rappelé que les droits politiques de Bazoum ont été violés. C’est pourquoi, les juges exigent le rétablissement de l’ordre constitutionnel au Niger et la remise du pouvoir d’État au président renversé. Présent à ce rendez-vous, la défense de l’État du Niger a demandé à la cour de se déclarer « incompétente» de déclarer la demande « irrecevable».

Il faut tout de même noter que si cette organisation ouest africaine continue à réclamer la libération du président renversé, ce qui semble désormais que le coup d’État est acté. La cour de justice de la Cedeao fixe aux nouvelles autorités nigériennes un délai d’un mois, à partir de la notification, pour lui rendre compte de l’exécution de sa décision.