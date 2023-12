Le Conseil national de la transition (CNT) a adopté en plénière, ce vendredi 15 décembre 2023, un projet d’accord de coopération en matière de protection civile entre la Guinée et le Burkina Faso.

Cette coopération permettra aux deux pays, de « lutter contre toutes les formes de risque et catastrophes à travers un partage de connaissances en vue de renforcer leur sécurité intérieure ; d’échanger des expériences et bonnes pratiques dans le domaine de la formation initiale, continue et spécialisée en faveur du personnel de la Protection Civile ; de mieux organiser et renforcer les mécanismes de protection civile existants », a énuméré Tiguidanké Traoré, vice-présidente de la commission des Affaires étrangères, des Guinéens de l’étranger et de la coopération internationale au sein du CNT.

Cet accord propose aussi la mise en place d’un comité d’experts en matière de formation en Protection civile. Il peut-être révisé d’un commun accord par les parties et sans affecter les droits et obligations des parties résultant d’autres conventions.