Selon un rapport de la Commission d’examen de l’économie et de la sécurité américano-chinoise (USCC), au compte de l’an 2023, la Guinée est le deuxième pays le plus endetté auprès de la Chine.

Selon ledit rapport, parmi les 15 pays pauvres les plus endettés (PPTE), ayant reçu le plus de prêts de la Chine, 14 sont des pays africains. Le seul pays non africain de la liste, c’est la Bolivie, l’un des pays les plus pauvres d’Amérique du Sud.

Les pays africains en développement ayant contracté le plus de prêts chinois en novembre 2023 sont le Ghana, avec un total de 31 milliards de dollars, suivi de la Guinée, avec 22 milliards de dollars, et de l’Éthiopie, avec 15 milliards de dollars.

Une grande partie des prêts chinois s’inscrivent dans le cadre des investissements du projet des “Nouvelles routes de la soie” , lancé en 2013 et dont l’objectif est de créer un vaste réseau mondial d’infrastructures énergétiques et de logistique/transport.

Ce faisant, les créanciers chinois ont rapidement intensifié l’octroi de prêts adossés à des ressources naturelles, en particulier en Afrique – c’est-à-dire des prêts garantis par les recettes qui seront tirées des ressources naturelles des pays concernés.

Selon l’USCC, 60 % des pays débiteurs de la Chine étaient en difficulté financière en 2022, contre 5 % en 2010.

En septembre 2017, alors qu’il était en visite dans l’empire du milieu où il était invité au sommet des BRICS en sa qualité de président en exercice de l’Union africaine, l’ancien président guinéen, Alpha Condé, et son homologue chinois, ont paraphé un accord cadre de financement des projets d’infrastructures prioritaires pour une enveloppe de 20 milliards de dollars US. L’accord a mentionné que ces montants seront débloqués sur les vingt prochaines années.

“Pour la Guinee, ils ont comptabilisé une intention de Financement de 20 milliards Usd dans leur total. Sur les 20 milliards ds, on a négocié que 600 millions usd pour les routes, il reste encore 19,4 milliards à negocier”, a confié un ancien ministre sous le régime d’Alpha Condé.