Après près d’un an, il a fallu attendre ce mercredi 15 décembre 2021, pour que le président du parti Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), et ses cadres, reprennent service dans leurs différents bureaux, au quartier général dudit parti, sis à la minière.

Fermé au lendemain de la présidentielle du 18 octobre 2020, par l’ancien régime, le quartier général de l’UFDG, a été rouvert le 6 septembre 2021, sous l’ordre du colonel Mamadi DOUMBOUYA, le tombeur de l’ancien président Alpha CONDÉ.

Interrogé sur les dégâts enregistrés par cette formation suite au saccage de ses bureaux, Maladho DIALLO, trésorier de l’UFDG explique : «Il y a eu un dégât colossal ici. Nous avons perdu des ordinateurs, des bureaux, des appareils de photographie, de télévisions, des climatiseurs, des téléphones, tablettes, qui ont été emportés et d’autres détruits sur place. Dans mon bureau par exemple, une importante somme d’argent a été emportée. Le coût des dégâts enregistrés s’élève à plus d’un milliard de francs guinéens. Aujourd’hui, la rénovation a été assurée par non seulement les militants du parti, les cadres et aussi le président Cellou Dalein DIALLO»

Après des rénovations du QG, les cadres de la formation politique dirigée par Cellou Dalein DIALLO, ont décidé de reprendre le travail.

Mamadou Saïdou DIALLO