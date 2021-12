Après son limogeage, l’ancien directeur général de l’agence nationale de sécurité sanitaire se voit épinglé par l’agent judiciaire de l’Etat pour une affaire de »détournement de fonds publics », interrogé par les grandes ce mercredi 15 décembre 2021, Dr Sakoba Keita se dit surpris.

« J’ai été très extrêmement surpris par cette communication, c’est vrai que j’ai reçu une lettre de convocation à laquelle je me suis présenté, j’ai effectué le travail qu’on m’a demandé avec la commission de recouvrement, on a abouti à des conclusions et personnellement je m’attendais à la publication de ses conclusions.»

Sur le fonctionnement de l’agence qu’il a eu à diriger durant plusieurs années, Dr Sakoba Keita explique les procédés habituelles de sortie d’argent de la caisse de l’ANSS.

«De façon générale, tout les montants qu’on m’as incriminé, ce sont généralement des requêtes qui sont en provenance des services d’exécution, c’est eux qui formulent les commandes en fonction des besoins de leurs services.»

Habituellement, les commandes sont gérées par les différents services qui sont dans le besoin précise t-il

«Ils nous envoient des bons de commande et ce sont ces bons de commande qu’on transmet à l’entreprise, et après l’exécution de la commande, c’est en fonction du bordereau du procès verbal de réception que nous procédons ultérieurement à la régularisation de la facture qui nous a été soumise. Maintenant au niveau des préfectures, ils nous envoient des requêtes sur les bases de leurs activités de riposte, nous examinons ces requêtes conformément aux lignes budgétaires qu’on nous a alloué, et une fois que nous avons ces requêtes, nous faisons un récapitulatif et nous demandons le financement au ministère de la santé qui les transforment en budget et c’est le budget qui fait le virement pour ses différents services. Je rappelle que tous les paiements ont transités par le ministère du budget».

Sur la question des 1 milliards 600 millions devants servir à l’achat de l’oxygène pour les salles de réaménagement des malades du COVID-19, Sakoba Keita explique : «Quant à l’oxygène, ça n’a pas été reçu au bureau de l’ANSS, ça été directement déposé au service qui a commandé, ce sont des bouteilles qu’on utilise dans les centres de réanimation. C’est cela nos processus.»

Cependant, l’ancien directeur général de l’agence nationale de sécurité sanitaire se dit déçu par la sortie de l’agent judiciaire l’imputant toutes ses charges, «avec l’expérience que j’ai, j’aurai souhaité que ça soit la commission qui publie leurs propres conclusions, parce que moi je détiens mes récapitulatifs, je me suis réjouis des conclusions et reproches qui ont été retenus à mon endroit» a t-il conclu.