Des autorités du CNRD ont pris part à l’inauguration de l’usine des boissons Salam et l’extension des Moulins d’Afrique, ce mercredi 15 décembre 2021, sur le site de l’entreprise situé à Sonfonia. Résultat du leadership managérial de Mamadou Saliou Diallo, PDG du groupe Sonoco, l’unité Salam est le tout dernier fleuron du conglomérat des cinq (5) grandes entreprises.

Cette usine est bâtie sur une surface de 20 mille mètres carrés. Il s’agit d’une unité de production de plusieurs boissons à base de concentré de fruit et de production des jus gazeux, en canette, en bouteille ainsi que la production de l’eau minérale aromatisée.

Un investissement conséquent a été effectué pour que ce travail colossal soit réalisé. A cet effet, la création de ces unités industrielles va booster le secteur de l’emploi. D’ailleurs, le nombre d’emplois directs créés est de 300 et plus de 1500 emplois indirects. La capacité installée est estimée à cent millions (500 000 000) de bouteilles par an. Le montant d’investissement quant à lui, est de 450 milliards de francs guinéens.

Par ailleurs, au sein de l’usine des Moulins d’Afrique, 200 emplois directs et plus de 3000 emplois indirects, ont été créés. «Le coût de l’extension est estimé de 220 milliards de francs guinéens. Donc les deux investissements font un total de 670 milliards de francs guinéens», a détaillé Abdoul Karim Diallo, Directeur général du Groupe Sonoco.

Les chiffres communiqués par le DG du Groupe Sonoco font croire qu’en terme d’investissement, de capacité de production et de création d’emplois pour ces implantations industrielles, il y a une illustration d’apport du secteur industriel à l’environnement économique et social de la Guinée.

«Dans ce complexe que nous inaugurons aujourd’hui, nous produirons de la farine, de l’eau minérale aromatisée et des boissons gazeuses pour des besoins alimentaires, et cela nous permettra de réduire la trop forte dépendance de notre pays en terme d’importation. Nous devons en être fiers car nous exporterons désormais à partir de la Guinée, des produits fabriqués sur notre territoire et d’autres pays de la sous-région avec un savoir-faire guinéen», a exprimé le ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME.

«Avec l’entrée en production et la montée en puissance de toutes ces industries chez nous en Guinée, il en reste de moins en moins ainsi. Je voudrais aussi du fait que l’industrie se met en marche pour nous en une réelle opportunité d’offrir des emplois à nos compatriotes. Au regard de toutes ces perspectives qui s’ouvrent dans le pays, je ne pourrais que féliciter chaleureusement le PDG de Sonoco et ses cadres pour ces réalisation», a dit Bernard Goumou.

Une visite guidée a eu lieu sur le site de l’entreprise. Par endroits, toutes les installations, y compris des zones en chantier, ont été parcourues par le Secrétaire général de la Présidence de la République et son équipe.

«Au nom du président de la transition, Colonel Mamadi qui m’a fait l’honneur de le représenter, je voudrais féliciter le PDG du groupe Sonoco et l’ensemble du personnel, pour le très grand investissement que vous êtes en train de faire ici, en Guinée à l’avantage des populations et celles des pays voisins. Nous voulons aussi que les partenaires de la Guinée continuent à croire que depuis le 5 septembre, notre pays a atteint un niveau où le retour n’est plus possible. On regardera de l’avant, on continuera à poser les jalons pour que la Guinée puisse vivre de mieux en mieux », a indiqué colonel Amara Camara, Secrétaire général de la Présidence de la République.