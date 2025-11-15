Lors d’une cérémonie de présentation du chronogramme détaillé du processus électoral, organisée dans le cadre des préparatifs de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, l’Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel (ONASUR) a salué la clarté et la transparence du document soumis par la Direction générale des élections (DGE).

Son président, Sékou Koureissy Condé, a exprimé sa satisfaction à l’issue de la rencontre, soulignant la qualité du travail présenté. « C’est avec un sentiment d’assurance et de satisfaction que nous allons écouter la présentation du plan opérationnel et du chronogramme des élections présidentielles du 28 décembre par la DGE », a-t-il déclaré, estimant que cette démarche contribue à renforcer la confiance entre les deux institutions.

Pour lui, la structuration méthodique du plan constitue un socle essentiel pour la suite des opérations électorales : « Un plan détaillé, structuré et méthodologiquement… Nous avons été rassurés de ce point de vue. C’est ça le soubassement ».

Cette rencontre, saluée par les deux entités, intervient dans un contexte où la maîtrise du calendrier et la bonne circulation de l’information apparaissent cruciales pour la réussite d’une élection présidentielle crédible.

En affichant leur volonté commune de collaboration, la DGE et l’ONASUR posent ainsi un jalon important vers un scrutin que les acteurs espèrent placé sous le signe de la confiance, de la transparence et de la sérénité.