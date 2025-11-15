Lors de la cérémonie d’inauguration de l’échangeur de Bambéto ce samedi 15 novembre 2025, le premier imam de la grande mosquée Fayçal, Elhadj Mamadou Saliou Camara, a une nouvelle fois insisté sur la nécessité de préserver les lieux de culte de toute instrumentalisation politique. Devant le président Mamadi Doumbouya, plusieurs membres du gouvernement et les autorités locales, il a rappelé une mise en garde qu’il avait déjà formulée il y a quelques semaines lors d’une sortie médiatique.

S’exprimant devant l’assistance, l’imam a réaffirmé la position des autorités religieuses quant à la sacralité des mosquées : « Nous ne voulons pas de campagnes politiques dans les mosquées, mais nous sommes prêts à faire des prières pour vous Monsieur le Président. Nous sommes prêts à prier pour vous à cause de votre travail et à cause de ce que vous êtes en train d’accomplir pour le pays. La paix qui est avec le pouvoir, c’est ce que nous félicitons et c’est ce que nous soutenons. Si tu travailles, nous allons prier pour que cela puisse continuer », a-t-il déclaré.

Elhadj Mamadou Saliou Camara a souligné que les mosquées doivent rester des espaces dédiés exclusivement à la spiritualité et à la recherche de la bénédiction divine. « Ce que nous allons vous demander, c’est de respecter les lieux de cultes, les lieux de prières, ce sont des lieux de recherche de bonheur et de la Baraka. Nous voulons que quand on appelle Dieu dans ces lieux, que les anges disent Amen. Cela ne peut être possible que lorsque le droit de Dieu soit mis dans ces lieux de prière. »

En présence des plus hautes autorités du pays, l’imam a ainsi rappelé l’importance du respect des espaces religieux, tout en affirmant la disponibilité des fidèles à accompagner spirituellement les dirigeants.

Il a salué les efforts entrepris par le gouvernement dans la réalisation d’infrastructures comme l’échangeur de Bambeto, symbole selon lui, de progrès et de stabilité, mais a tenu à réaffirmer une ligne rouge : “les mosquées ne doivent en aucun cas devenir des plateformes de mobilisation électorale”, a-t-il martelé avec insistance.