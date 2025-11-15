En marge de la fenêtre internationale FIFA, le Syli National a disputé une rencontre amicale ce samedi à Casablanca face au Libéria. Les hommes de Paulo Duarte se sont imposés sans trembler (2-0), signant ainsi un cinquième match consécutif sans défaite.

Dans une partie sans véritable enjeu, la Guinée a nettement dominé son adversaire au stade El Bachir de Mohammedia.

Après une première période conclue sur un score nul et vierge, les Guinéens ont logiquement concrétisé leur emprise après la pause. Sékou Tidiany Bangoura a ouvert le score à la 58e minute. Ensuite, le passeur sur ce premier but, Yadaly Diaby, a trouvé lui aussi le chemin des filets, inscrivant le but du break à treize minutes du terme.

Avec ce nouveau succès, Paulo Duarte enregistre sa troisième victoire en cinq sorties et poursuit sa série d’invincibilité à la tête du Syli depuis sa prise de fonction en août dernier.

La Guinée disputera un deuxième match amical mardi prochain, toujours au stade El Bachir de Mohammedia, face au Niger.