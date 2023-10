Le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Siguiri, Kindi Baldé, a présenté un rapport trimestriel sur la criminalité dans la préfecture.

Le magistrat a fait état de plusieurs cas d’attaques. «Depuis le 23 juin, Siguiri a enregistré 11 cas d’attaques à main armée qui ont causé 9 morts, 6 blessés graves et plus de 300.000.000 Gnf, de quantité d’or emportée », a-t-il déclaré avant de préciser : «Le dernier en date, les présumés auteurs viennent d’être déférés à mon parquet et j’ai orienté l’affaire en information. Ils ont été mis sous mandat de dépôt. Il s’agit d’un cas de fausse monnaie, 2 citoyens ont été pris par le service de patrouille avec un montant de 5 000 000 Fcfa et plus 2 000 000 Gnf. Ces faits sont punis par les dispositions de l’article 602 et suivants du Code pénal», a fait savoir le magistrat.

Selon le procureur, le 24 septembre dernier a été le point culminant : « lorsque des hommes armés sur une moto se sont rendus au domicile de Nouma Koulibaly, orpailleur au quartier Fagamadou dans le district de Balato. Ils ont tiré à bout portant sur lui et ils ont emporté le bien qui était avec lui. Au cours de ce tir, un citoyen qui venait vers le lieu a reçu une balle sur son épaule. Au lendemain, une femme a été retrouvée sur les lieux sans vie. C’est ce qui a causé la révolte des citoyens qui ont finalement saccagé tout ce qui était dans les parages»», a indiqué M. Baldé.

«À Doko, le corps d’une femme a été retrouvé dans une chambre où les médecins se sont rendus sur le lieu, ils ont fait l’examen et ils ont confirmé la thèse de l’avortement qui a été provoqué par quelqu’un qui se disait agent de santé qui n’avait aucun diplôme. Le présumé auteur et sa complice ont été tous interpellés», a-t-il précisé.

Et de poursuivre : « le 15 septembre, au quartier Hèrèmakonon, un gérant de boutique Orange Money a été attaqué par des hommes armés venus sur une moto aussi dans les environs de 22 heures. La BAC est intervenue de façon efficace. Il y a eu des échanges de tirs avec les assaillants lourdement armés, mais un d’entre eux a été blessé au niveau de la cuisse, il a été interpellé et il suit son traitement à la maison d’arrêt de Siguiri. »

De notre correspondant régional Mamoudou Aimé Césaire condé