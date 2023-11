Le Consortium SMB-Winning a lancé le vendredi 10 novembre 2023, dans le district de Kaboyé, dans la préfecture de Boké, la récolte du riz de 7 champs s’étendant sur 45 hectares. Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de son projet intitulé « Corridor agricole ferroviaire Dapilon (Boké)-Santou (Télimélé) ». La récolte de la première année d’expérimentation avait eu lieu en 2022 à Wamounou (Kolaboui).

Le vice-président du district de Kaboyé, Sékouba Sidibé, a remercié le Consortium SMB-Winning pour son soutien en faveur de la sécurité alimentaire des communautés locales.

M. Wang, assistant du Coordinateur sur site du Consortium a quant à lui pris la parole et déclaré que « le projet de démonstration et de récolte du riz en expérimentation piloté par le Consortium SMB-Winning permet de promouvoir de nouvelles techniques agricoles qui amélioreront les conditions de vie des agriculteurs locaux ».

Le transfert de compétences et l’utilisation de méthodes mécanisées ont pour objectif de permettre le développement d’une agriculture plus productive et de contribuer ainsi au développement socio-économique du corridor économique.

Le district de Kaboyé Amaraya constitue la base de démonstration et d’expérimentation du Consortium SMB-Winning qui a jugé utile de lier les activités minières aux activités agricoles pour aider le gouvernement à assurer l’autosuffisance alimentaire des populations guinéennes.

Dans le cadre de démonstration des techniques agricoles, le Consortium SMB-Winning a assuré la formation de plus 400 employés et producteurs locaux évoluant sur les sites de Kaboyé Amaraya où sont aménagés 13 ha du riz, Bolontchio (9ha), Kalakouba (4 ha), Katibiny (7ha), Lefoureboui (10 ha) et Tamadonkéa (3ha) soit 45ha au total.

Pour la réussite de ces différents champs rizicoles, le Consortium SMB-Winning a procédé au choix des variétés de semences qui s’adaptent au climat de la localité, à l’application des pratiques et méthodes agricoles améliorées.

Pour exprimer leur satisfaction, les communautés riveraines ont esquissé quelques pas de danses accompagnés de chants locaux à la fin de cet évènement.