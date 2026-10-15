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Procès Algassimou Diallo : la Cour suprême rejette la requête de la défense, les avocats suspendent leur participation

Amadou Dioulde Diallo
1 min de lecture

La Cour suprême de Guinée a rejeté la requête des avocats d’Algassimou Diallo, qui demandaient l’annulation de l’ordonnance de renvoi et la libération de l’ancien magistrat. Dans sa décision, la haute juridiction a estimé que cette demande était « non fondée ».

Cette décision a provoqué une réaction immédiate de la défense. Les avocats d’Algassimou Diallo ont annoncé qu’ils suspendaient leur participation au procès, estimant que les conditions nécessaires à un procès équitable n’étaient pas réunies.
« Nous vous annonçons très respectueusement la suspension de notre participation à ce procès », a déclaré Me Alpha Amadou DS Bah, membre du collectif d’avocats de l’ancien magistrat.

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L’avocat a précisé que cette décision avait été prise de manière concertée par les membres de la défense. Il l’a justifiée par leur attachement au respect des principes fondamentaux qui doivent, selon eux, garantir le bon déroulement d’un procès équitable.

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