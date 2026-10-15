Tournoi UFOA-A U20 : le Syli junior fait tomber le Mali pour son entrée en lice

Le tournoi de l’UFOA-A qualificatif pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U20 a débuté ce jeudi 15 octobre à Bamako. Pour son entrée en lice, le Syli junior s’est imposé (1-0) face au pays hôte, le Mali.

La course à la qualification pour la CAN des moins de 20 ans est officiellement lancée dans la zone UFOA-A.

Le Syli junior brille d’entrée

Le stade Mamadou Konaté de Bamako a accueilli le premier match du groupe A entre les sélections malienne et guinéenne, en ouverture du tournoi qualificatif de l’UFOA-A.

Cette première rencontre a tourné à l’avantage du Syli national junior, victorieux sur le score de 1-0. Mohamed Abedi Bangoura (39′) a inscrit l’unique but de la partie, permettant aux hommes de Mohamed Lamine Sylla de lancer idéalement leur campagne qualificative.

La Guinée disputera son deuxième match ce dimanche face au Liberia, à 16 heures.

Une nouvelle victoire permettrait aux juniors guinéens de faire un pas important vers la qualification pour les demi-finales.