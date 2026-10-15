OGP : Mohamed Bangoura nommé directeur général

Le président de la République, Mamadi Doumbouya, a nommé Mohamed Bangoura, expert en communication, au poste de directeur général de l’Office guinéen de publicité (OGP). La décision a été officialisée dans un décret lu à la télévision nationale ce jeudi 15 octobre 2026.

Ancien journaliste-présentateur à la Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG), Mohamed Bangoura, connu sous le surnom de « Banks », a également occupé les fonctions de coordinateur de la Cellule de communication du gouvernement. Sa nomination marque une nouvelle étape dans son parcours professionnel, avec la responsabilité de diriger une institution chargée de la gestion et de la régulation du secteur publicitaire en Guinée.

Il succède à Aladji Cellou Camara, limogé il y a quelques mois pour « inconduite ».

L’ancien directeur général fait par ailleurs l’objet de poursuites devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Il est poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics, de corruption et d’enrichissement illicite.