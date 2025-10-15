Dans le cadre du renforcement de la politique de contenu local en Guinée, la Bourse de Sous-Traitance et de Partenariats (BSTP) recherche un leader stratégique et opérationnel pour diriger son équipe, piloter la croissance et consolider les partenariats avec le secteur privé, les PME et les institutions publiques.

Si vous avez une solide expérience en management, en développement économique ou en gouvernance d’entreprise, ce poste vous offre une occasion unique de contribuer activement à la transformation du tissu industriel et minier guinéen.

📅 Date limite : 10 novembre 2025 à 18h00 GMT

📧 recrutement@bstpgn.com

👉 Consultez les Termes de Référence complets ici : https://drive.google.com/file/d/11fyOCFp7K0nyJpECME5poRli5zSm-FAw/view?usp=sharing

Les candidatures féminines sont encouragées.