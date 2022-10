Cet évènement a eu lieu dans un complexe hôtelier de Conakry, le vendredi 14 octobre 2022. L’objectif est de définir un cadre de partenariat en vue de faciliter l’établissement d’éventuels contrats d’approvisionnement entre les producteurs locaux du riz sous la houlette de la chambre d’agriculture et la CBG. La signature a été faite par la Bourse de sous-traitance et de partenariats, la Compagnie des Bauxites de Guinée et le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage.

Le Directeur général de la CBG a affirmé que la signature de ce protocole d’accord qui le tient personnellement à cœur, entre le gouvernement guinéen, la bourse de sous-traitance et la compagnie qu’il dirige. Chemin faisant, il a rappelé que cet acte lui permettra d’abord à titre personnel, de tenir une promesse faite par la CBG lors de la troisième édition du Salon des entrepreneurs (SADEN).

«Cette signature permet surtout de matérialiser l’engagement corporatif moral qui date des lustres pour ne pas dire la création de la CBG que notre entreprise a perpétué avec bonheur et fierté, pour le long de son histoire jusqu’à présent. Cet engagement soutient aussi, et s’inscrit parfaitement dans ce que l’on appelle maintenant, le contenu local. Comme vous le savez autant que moi, la question de contenu local est un élément clé de la politique du gouvernement guinéen visant à favoriser et à soutenir un développement économique et humain, inclusif en faveur des populations guinéennes. Je nourris l’espoir que les fournisseurs et des entrepreneurs guinéens avec un bon profil seront identités pour répondre aux attentes et/ou, aux exigences de ce protocole d’accord pour le bien de tous. Je l’ai rappelé il y a trois ans déjà, j’avais fait une tentative en faisant appel d’offre pour l’approvisionnement de la CBG en riz. Je ne comprenais pas pourquoi on devait continuer à importer du riz des États-Unis, de l’Europe pour le mettre à la disposition de ses employés alors que nous avons des terres agricoles, nous avons les moyens de le faire. Mais malheureusement, nous n’avons pas eu de suite. Comme je le disais, quand la question m’a été posée lors du dernier Saden, je m’étais engagé et je suis content que la BSTP ait pris cette promesse au bon, pour nous amener avec le leadership et l’implication personnelle de monsieur le ministre Mamoudou Nagnalen Barry, pour que nous soyons aujourd’hui à cette cérémonie pour la signature de ce protocole », a exprimé Souleymane Traoré.

Il ajoute avoir pris note de l’engagement que ce protocole ne sera pas laissé pour compte : «En tout cas du côté de la CBG, notre volonté, notre engagement ne feront pas défaut.»

Le gouvernement à travers le ministère en charge de l’agriculture, a exprimé sa satisfaction suite à la signature de cet accord, qui encourage la CBG à s’engager pour acheter sa consommation en riz au près des producteurs locaux.

«Nous notre engagement, c’est de s’assurer qu’il y ait des producteurs qui sont accompagnés et qui peuvent mobiliser suffisamment de produits afin de satisfaire les besoins de la CBG. C’est un partenariat très important que nous apprécions énormément, parce que si les entreprises qui ont les moyens, qui ont besoin de consommation importantes, s’engagent à consommer Guinéen, cela va faciliter l’écoulement des produits. Et cela va encourager les producteurs à s’engager d’avantage, parce que le marché est déjà assuré», a rassuré Mamadou Nagnalen Barry.

Prenant la parole, le président du Conseil d’administration de la BSTP, s’est également réjouit de la signature de cet accord. Il promet d’ailleurs de contribuer au développement du contenu local en Guinée.

«J’aimerais d’abord vous traduire et vous rassurer de notre soutien ferme et résolu au programme de développement du contenu local si cher à notre beau pays. Il n’est un secret pour personne que notre beau pays est bien doter par la nature. Il faut que chaque Guinéen sorte de la pauvreté et ait une vie digne. Notre pays possède un potentiel minier immense. Des réserves substantielles d’or, etc. Il faut que ces richesses profitent à tant d’anonymes qui tirent le diable par la queue et que cette stratégie de développement local s’inscrit dans cette dynamique. La signature aujourd’hui de cet accord est une première en République de Guinée, et annonce de belles perspectives dans le pays. Cela doit être un temps plein dans la création des activités génératrices de revenus afin que la précarité de nos citoyens soit dans les oubliettes», a dit monsieur Guy Laurent Fondjo.

Dans le cadre de la politique du développement et de la promotion du contenu local du gouvernement guinéen, ce protocole d’accord-cadre pour l’approvisionnement en riz de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), permettra à cette société de s’approvisionner auprès des producteurs de riz guinéens grâce à la mise en relation de la BSTP et du ministère de l’agriculture, a rappelé le Directeur exécutif de la Bourse de sous-traitance et de partenariats.

«Cet accord sera mis en œuvre grâce aussi à l’appui non négligeable de la chambre nationale de l’agriculture, la société financière internationale, du groupe de la Banque mondiale, sans oublier nos amis de l’AFRECOP. En ce jour, nous sommes très fiers d’ajouter à d’autres contenus, ce protocole d’accord. L’objectif est vraiment, la définition d’un cadre de partenariat en vue de faciliter l’établissement d’éventuels contrats d’approvisionnement entre les producteurs locaux du riz sous la houlette de la chambre d’agriculture et la CBG. Ainsi, je souhaiterais féliciter tous nos partenaires qui ont su nous accompagner dans la mise en œuvre de cet accord. Cet engagement entre la CBG, le ministère de l’agriculture et la BSTP, représente nos visions futures pour le développement de la Guinée et la promotion du contenu local », a martelé Saifoulaye Baldé.

«Je vous annonce par ailleurs qu’il y a une étude visant à identifier des initiatives stratégiques de ce genre qui débutera ce mois-ci, financé par l’AFRECOP. Durant cette étude, il est attendu que des recommandations et solutions concrètes soient proposées pour lever les obstacles liées à la faible captation des contrats par des PME locales. Nous allons dans le cadre de cette étude aussi avoir 25 initiatives stratégiques comme celles avec la CBG aujourd’hui. On va financer au moins 5 pour que les PME aient beaucoup plus de contrats. La BSTP s’engage devant vous solennellement, de proposer un plan d’action en synergie avec toutes les parties prenantes avec des responsabilités clairement identifiées, un budget calendrier de cet accord-cadre…, pour le plus grand bénéfice de nos entreprises locales», a conclu le DG de la BSTP.