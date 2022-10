Lors du point de presse animé hier vendredi, par le pool des avocats de l’ex-premier ministre Kassory Fofana, Me Sidiki Bérété a tenu à rappeler que son client est privé de ses droits les plus élémentaires. Il prévient qu’ils tiendront le procureur spécial responsable de ce qui pourrait lui arriver.

L’avocat de Kassory a indiqué que son client a raté son rendez-vous médical: «On prend le peuple de Guinée à témoin. Monsieur Kassory est malade, ça fait un an qu’il n’a pas été voir son médecin, alors que le rendez-vous c’est six mois. Vous (le parquet spécial, Ndlr), avez dépassé les bornes. Arrêtez les humiliations. Les Guinéens sont fatigués de vous. Vous piétinez ses principes élémentaires et vous vous appelez procureur.»

La chambre de contrôle de l’instruction aurait reproché aux magistrats instructeurs, d’avoir accordé d’importance à l’état de santé de monsieur Kassory Fofana, à en croire Me Bérété.

«Lorsque vous voyez l’arrêt de la chambre de contrôle, c’est elle qui juge désormais les magistrats instructeurs… C’est extrêmement grave. Mais la roue tourne. chacun à son tour chez le coiffeur», a souligné l’avocat.

Tiguidanké Diallo et Saidou 2 Sow