Chaque année, le lendemain de la célébration de la naissance du prophète Mohamed (PSL) est déclaré férié, chômé et payé dans plusieurs pays musulmans à travers le monde.

A travers un communiqué publié ce jeudi 14 octobre 2021, le secrétaire général du ministère du Travail et de la Fonction publique porte à la connaissance les travailleurs et travailleuses et agents publics des secteurs publics et privés que la journée du lundi 18 octobre 2021, le lendemain de la date d’anniversaire de la naissance du prophète Mohamed (PSL) est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national.

En cette journée de joie, le secrétaire général du ministère du Travail et de la Fonction publique profite de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à l’ensemble des travailleurs et travailleuses de Guinée.

Né vers les années 570 à la Mecque, le prophète Mohamed (PSL) est mort en 632 à Médine en Arabie Saoudite.