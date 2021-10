Le mercredi 13 octobre 2021, vers le soir, une foudre s’est abattue dans la sous-préfecture de Popodara, précisément dans le district de Toulet. Une fillette âgée de 13 ans a perdu la vie lors de cette décharge électrique. Deux autres amies de la défunte ont été touchées et admises à l’hôpital régional.

Contacté ce vendredi 15 octobre 2021, le maire de la localité, Abdoulaye Jardin Diallo, explique : « C’est aux environs de 19h que le chef du centre de santé m’a appelé pour me dire que trois fillettes ont été touchées par la foudre et que malheureusement la plus âgée du nom de Oumou Diallo y est restée. Le corps de la victime a été remis à sa famille et a été inhumé le jeudi 14 octobre 2021. Les deux autres victimes ont été hospitalisées à l’hôpital régional. Hier on est allé les voir et désormais elles sont dans leurs familles respectives.»

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinée360 à Labé