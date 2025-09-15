Le débat sur la révision constitutionnelle a débuté ce lundi 15 septembre 2025 au Tchad avec un vote de principe portant sur l’allongement du mandat présidentiel et d’autres ajustements institutionnels. Au cœur des discussions, la proposition d’un mandat à vie pour le chef de l’État suscite déjà la controverse.

Lors d’une séance plénière à l’Assemblée nationale tchadienne, une première avancée a été enregistrée dans le processus de révision de la Constitution du 29 décembre 2023. Parmi les amendements envisagés figure le passage du mandat présidentiel du quinquennat au septennat, renouvelable.

Le député Tchoroma Mbang Woli est allé plus loin, estimant que l’organisation des élections présidentielles représente une lourde charge financière pour le pays. Il a ainsi proposé un mandat illimité, équivalent à une présidence à vie.

« Pour moi, on devrait donner un mandat illimité, la Présidence à vie au chef de l’État », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Le Journal du Tchad, avant d’ajouter que « le pouvoir même est une émanation divine », tout en soulignant que « l’organisation même des élections coûte très cher ».