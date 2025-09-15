En marge de l’inauguration du nouveau siège de SUNU Assurance Guinée, vendredi 12 septembre 2025, le Premier ministre Bah Oury a insisté sur la nécessité de diversifier les investissements et de soutenir les créateurs de nouveaux emplois.

Évoquant l’évolution du tissu économique guinéen, Bah Oury a rappelé qu’“il y’avait beaucoup plus d’importateurs que d’exportateurs. Maintenant, il y a des personnalités qui s’investissent dans des nouveaux métiers. Et c’est pour dire que le monde change. Il faut que nous accompagnions ce changement.”

Le Premier ministre a ensuite mis l’accent sur la vision gouvernementale pour le projet Simandou 2040. “Nous insistons pour que le programme Simandou 2040 ne soit pas simplement, comme par le passé, une exploitation de ressources minières pour l’exportation. Le président a insisté et a mis, disons, comme point fondamental de notre stratégie dans ce domaine, la transformation. La transformation veut dire que nous voulons que nos acteurs économiques ne soient pas passifs, soient intégrés sur l’ensemble des leviers dans le cadre des entreprises, qu’elles soient minières, financières, etc. C’est cela qui permettra de générer des ressources, de générer des plus-values, et de nous permettre d’être progressivement en capacité de développer notre économie.”

Pour Bah Oury, si l’importation reste importante, l’avenir réside dans l’investissement productif : “l’import c’est bien, mais le développement de l’agriculture c’est encore mieux, et investir dans tous les secteurs nouveaux, c’est montrer notre capacité de ce point de vue, à montrer une certaine autorité et une maîtrise de notre destin.”

Il faut noter que la coentreprise SimFer, qui regroupe l’État guinéen, Rio Tinto et le consortium CIOH dirigé par Chinalco, a annoncé, vendredi 12 septembre 2025, que la première expédition de minerai de fer brut en provenance de la mine de SimFer est prévue pour novembre 2025.