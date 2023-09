L’Union nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée a animé une conférence de presse ce vendredi 15 septembre 2023. A l’occasion, le président de ladite structure, Elhadj Oumar Sakho est revenu sur son arrestation la semaine dernière.

Elhadj Oumar Sakho avait été arrêté vendredi 8 septembre et placé en garde à vue jusqu’à lundi 11 septembre au commissariat central de Bonfi. Sur son arrestation, il indique qu’il a été mis aux arrêts sans motif. « Ils m’ont arrêté sans que je ne sache qu’est-ce que j’ai fait. J’ai été arrêté sans motif. Et jusqu’à présent, on ne sait pas encore c’est qui le plaignant et on n’a pas reçu de plainte également. J’ai passé plusieurs jours en garde à vue à Matam », a-t-il expliqué.

Et Elhadj Oumar Sakho d’ajouter : « Je remercie tous les boulangers de Guinée qui ont observé un silence et marqué un signe de paix parce que nous ne sommes pas violents malgré qu’on nous tue devant nos lieux de travail. C’est le cas de Alseny Baldé tué à son lieu de travail à Concasseur. On n’a jamais cru que quelqu’un pouvait nous arrêter en ce moment de deuil que nous observions. Heureusement notre ministre a entendu notre cri de cœur et a déployé une délégation au sein de la famille de la victime. Après ça, c’est le procureur de Dixinn qui m’a appelé le même jour. Je suis allé et il m’a montré la commission qu’il a mise en place. Une semaine après, le procureur m’a notifié de partir avec un membre de la famille et le maître de Alseny Baldé. Ils sont arrivés là-bas et ils ont passés plusieurs heures là-bas en train d’être auditionnés. »