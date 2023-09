Pour relancer la boxe professionnelle en Guinée, et mettre en avant tous les grands talents dans le domaine, le ministre de la Jeunesse et des sports Lansana Béa Diallo, organise les 15 au 16 décembre 2023, un plus grand Gala de boxe à Conakry.

Dans le cadre de cet événement sportif, le ministre a annoncé la présence des grandes stars internationales comme l’acteur et réalisateur belge Jean-Claude Van Damme, le boxeur américain Mike Tyson et la fille de Mohamed Ali.

« Les 15 et 16 Décembre on va organiser l’un des plus grands Gala de boxe en Guinée. Ce combat aura pour objectif de mettre en avant tous les grands talents nationaux, mais aussi ceux qui évoluent au niveau international. Derrière cet événement, il y aura des évènements sportifs, culturels. On aura des grandes stars comme Jean Claude Van Damme, Mike Tyson et la fille de Mohamed Ali. Cet événement sportif aura pour objectif principal de relancer la boxe professionnelle en Guinée, de la restructurer et aussi permettre aux jeunes de faire de la boxe professionnelle », a déclaré le ministre dans les beffore gg, d’Espace Tv.