Le ministre des Sports et la Jeunesse s’est exprimé dans l’affaire qui oppose le sélectionneur Kaba Diawara au joueur Mady Camara. Lansana Béa Diallo estime que le milieu de terrain guinéen n’a pas agi de la bonne manière.

Le ministre Lansana Béa Diallo a d’abord déploré le fait que le problème entre Kaba Diawara et Mady Camara, a été relayé dans les médias. Pour lui, ce n’est pas la solution.

« Je crois quand on est joueur, ce n’est pas comme ça on résout le problème avec son entraîneur, en tout cas si on a envi de réintégrer dans une équipe. Ce sont les managers qui doivent aller discuter avec le sélectionneur ou ils contactent le ministère pour trouver des solutions. Je n’ai pas été consulté », a laissé entendre le ministre de la Jeunesse et des Sports.

Par ailleurs, Béa Diallo affirme que Mady Camara n’est pas le premier joueur à avoir des soucis avec le sélectionneur guinéen. Selon lui, il y a eu d’autres joueurs qui avaient des petits soucis avec l’entraîneur et finalement ces joueurs ont été intégrés.