À quelques heures de leur match de survie contre l’Algérie ce vendredi 15 Août, les joueurs du Syli Local ont enfin touché les primes de qualification pour ceux ayant participé aux éliminatoires du CHAN 2024 en décembre.

Chaque joueur concerné a reçu la somme de 10 000 dollars américains, soit environ 86 millions de francs guinéens, virée directement sur son compte Paycard. L’opération s’est effectuée ce vendredi à quelques heures du coup d’envoi de la rencontre décisive des guinéens contre les fennecs d’Algérie, au stade Nelson Mandela de Kampala. Le Syli A’ est condamné à s’imposer face au vice-champion en titre pour garder les espoirs d’une place qualificative pour les quarts de finale de cette 8ème édition.

Le paiement des primes est saluée dans les vestiaires de l’équipe locale qui est désormais dans l’obligation de transformer cette motivation financière en des performances sur le terrain, cet après-midi à Kampala.