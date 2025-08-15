Le président du Conseil national de la transition (CNT), Dansa Kourouma, a mis en garde, mercredi 13 août 2025, contre la multiplication d’unités industrielles spécialisées dans la production d’eau en sachet en Guinée. Selon ses chiffres, sur une centaine d’unités industrielles recensées, près de 90 sont consacrées exclusivement à cette activité, facilitée par une délivrance trop souple des agréments.

Lors d’une plénière ce mercredi 13 août à l’hémicycle, le président du CNT a plaidé pour que les investissements se tournent plutôt vers de véritables infrastructures d’adduction d’eau potable, en milieu rural comme en milieu urbain.

« Il faut un secteur privé qui se positionne sur la production et la distribution de masse, sous le contrôle de l’État, et non uniquement sur les sachets d’eau », a-t-il insisté.

Abordant la question environnementale, Dansa Kourouma a tiré la sonnette d’alarme sur la pollution croissante des eaux en Haute-Guinée. Il cite un rapport d’ONG selon lequel 90 % des sources naturelles d’eau y sont désormais contaminées par l’exploitation minière.

« La bauxite pollue, mais l’or pollue davantage. Aujourd’hui, il est impossible d’utiliser directement l’eau des rivières, même pour laver les habits », a-t-il déploré.

Pour lui, cette situation a des conséquences graves : traitement plus coûteux de l’eau, présence de métaux lourds, de pesticides et de produits chimiques rendant la ressource dangereuse pour la consommation humaine.

Afin de remédier à ce problème, il propose trois pistes de solutions : renforcer le contrôle de l’État sur les unités de production d’eau, encourager l’investissement privé dans les adductions d’eau potable avec des incitations fiscales, et lutter contre la pollution pour réduire les coûts de traitement et garantir la qualité de l’eau destinée aux populations.

« Si nous n’intégrons pas ces paramètres dans la gestion des projets hydrauliques, nous tournerons en rond. Mais si nous le faisons, nous sortirons par la grande porte », a conclu Dansa Kourouma, rappelant au ministre de l’Hydraulique qu’il restera “intraitable” sur le respect de ces paramètres.

Cette sortie du président du CNT intervient alors que 1 724 unités de production d’eau en sachet ont été fermées par les autorités pour non-respect des dispositions réglementaires en vigueur.